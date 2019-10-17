بدء تطبيق ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في المنشآت الخاصة الأحد المقبل

واعتمد وزير العمل والتنمية أحمد الراجحي، القرار في شهر أكتوبر الجاري، مؤكداً أنه يهدف إلى تعزيز احترام جميع الأشخاص في بيئة العمل وحمايتهم من أي ممارسة مسيئة أيّاً كان شكل الإساءة.

وكانت الوزارة قد نشرت في وقت سابق عددًا من ضوابط حماية العاملين من التعديات السلوكية في بيئة العمل والتي شملت جميع أشكال الاستغلال أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو أي شكل من أشكال التمييز، جسدياً أو لفظياً أو غير ذلك.