الكلاسيكو ما بين التأجيل أو النقل.. قراءة في المشهد الإسباني

على ما يبدو فإن تأجيل الكلاسيكو خيار وارد..

تسير أغلبية المؤشرات في اتجاه تأجيل مباراة الكلاسيكو للكرة الإسبانية بين برشلونة وريال مدريد بسبب الاحتجاجات المنتظرة في إقليم كاتالونيا.

كان من المقدر أن تقام المباراة يوم 26 من شهر أكتوبر الحالي في ملعب “كامب نو” الخاص ببرشلونة، والموجود بإقليم كاتالونيا.

بيد أن قرار القضاء الإسباني بسجن قيادات بارزة في المعارضة الكاتالونية، أجج الأوضاع بشكل غير متوقع في الإقليم.

وحاول زعماء الإقليم السياسيين الانفصال عن التاج الملكي الإسباني عام 2017، وباءت بالفشل التام.

وفي الأيام الماضية قضت المحكمة الإسبانية العليا بسجن تسعة قيادات ممن دعو للانفصال لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وهو ما جعل مسألة إقامة الكلاسيكو في إقليم كاتالونيا يوم 26 من الشهر الجاري دربًا من المستحيل بسبب الصدامات المتوقعة مع المتظاهرين.

الأمر الذي جعل رابطة الدوري تتقدم باقتراح إلى الاتحاد الإسباني بنقل المباراة إلى ملعب ريال مدريد، سانتياجو برنابيو.

يتوقف نقل ملعب المباراة على أمرين، أولهما موافقة الفريقين المتنافسين، والثاني هو موافقة الاتحاد المحلي للعبة.

من المتوقع أن يرفض ريال مدريد الأمر لقيامه بأعمال صيانة وتجديد لعشب ملعبه، بينما سيتمسك برشلونة بمبدأ اللعب على ميدانه.

وهو ما سيجعل مسألة نقل مباراة الكلاسيكو إلى أرضية ريال مدريد في العاصمة مجرد اقتراح غير قابل للتنفيذ.

ما ستئوول إليه الأمور وفق التقارير هو تأجيل المباراة فقط لحين الانتهاء من التعامل مع المتظاهرين في الإقليم المتأجج.

التأجيل في حد ذاته سيزيد من الشقوق بين الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري، إذ تجمع بينهما علاقة سيئة للغاية في السنوات الأخيرة.

ويؤيد رئيس الرابطة، خافيير تيباس، التأجيل بيد أنه ألقى بالمسئولية على عاتق لجنة المسابقات بالاتحاد المحلي.

إذ سيكون إيجاد توقيت مناسب للمباراة مهمة ثقيلة للغاية، خاصة أنها ليست مباراة عادية ، بل تجذب نحو مليار مشاهد حول العالم.

” نشرت وسائل الإعلام أننا حددنا يوم 18 من ديسمبر للميعاد الجديد للكلاسيكو حال تأجيله”، هكذا بدأ تيباس حديثه للصحافة

وأضاف تيباس “لا، لا أعتقد أن هذا الأمر صحيحًا، إنه من اختصاص لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم”.