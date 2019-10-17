الحوثي يهجر قرى.. و14 ألف جريمة ضد المدنيين

حجة – البلاد

مارست المليشيات الحوثية أقصى درجات التسلط على المدنيين، وهجرتهم من قراهم في مديرية حجة شمال غرب اليمن، وفقاً لقيادي حوثي، أكد أن الميليشيات حولت تلك القرى إلى ثكنات عسكرية بعد تهجير قسري لسكانها. ونشر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، مقطع فيديو لاعترافات قيادي حوثي أسير، كشف كيف تحول الميليشيات القرى والمناطق السكنية إلى مركز لإدارة الحرب، غير مكترثة بمصير المدنيين من النساء والأطفال والذي تفترض القوانين الدولية تجنيب مناطقهم دائرة المواجهات. وعبّرت الميليشيات الحوثية مراراً عن عدم اكتراثها بقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة في ما يتعلق بتجنيب المدنيين تبعات الحرب التي أشعلتها.

في السياق ذاته، كشف تقرير حقوقي عن أكثر من 14398 جريمة وانتهاكاً لحقوق الإنسان ارتكبتها ميليشيات الحوثي بمحافظة إب وسط اليمن خلال خمس سنوات. وتنوعت الجرائم والانتهاكات التي وثقها التقرير في المحافظة خلال الفترة من 15 أكتوبر 2014 حتى 15 أكتوبر 2019، والصادر تحت عنوان “سنوات النكبة الخمس”، بين القتل والإصابة والتهجير والاختطافات والنهب والاعتداء والسطو المسلح وتفجير المنازل وانتهاكات أخرى.

وسلط التقرير الصادر عن “مركز الجند لحقوق الإنسان”، الضوء على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، إضافة إلى جرائم الجنايات والفوضى الأمنية التي تديرها عصابات مسلحة منفلتة على علاقة بقيادات عليا داخل الجماعة. وقال إن محافظة إب شهدت نحو 2206 جرائم قتل وإصابة،

مشيراً إلى أن معظمها جرائم انتهاكات أمنية قام بها مسلحون حوثيون، مؤكداً اختطاف الميليشيات الحوثية لـ 4054 مواطناً خلال الخمسة الأعوام الماضية، تعرض فيها الكثير منهم لعمليات تعذيب نفسية وجسدية مروعة، وتوفي منهم أكثر من 21 جراء التعذيب الجسدي والنفسي بسجون الجماعة، إضافة إلى إعدام 9 مواطنين بعدد من المديريات، وتسجيل 15 حالة اغتيال لضباط وسياسيين في المحافظة خلال سيطرة الجماعة على المحافظة. وأشار التقرير إلى 1021 جريمة ابتزاز مالي وفرض إتاوات على تجار وباعة وملاك مؤسسات، وتجنيد 1120 طفلاً تم الزج بهم في جبهات القتال الحوثية، إضافة إلى التهجير القسري والتشريد، فقد تسببت الجماعة بتشريد 2109 أسرة.

وسجل التقرير مداهمة 991 منزلاً ومتجراً ومؤسسة ونهب 1255 منزلاً ومؤسسة ومتجراً ومقار حزبية، فضلا عن نهب مساعدات إنسانية وبيعها في المحلات والأسواق العامة، بينما وثق عمليات تفجير وحرق منازل قامت بها ميليشيا الحوثي وطالت (81) منزلاً لمعارضين ووجاهات قبلية وقيادات سياسية وأخرى في الجيش والمقاوم، كما وثق تجنيد الحوثيين لـ1120 طفلاً.