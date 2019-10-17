إصدار القواعد التنفيذية للمنطقة اللوجستية بمطار الملك خالد الدولي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إصدار القواعد التنفيذية لتنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي التي تتضمن “الأحكام العامة” من تعاريف للمصطلحات والعبارات والمعاني التوضيحية، و”أعمال إدارة المنطقة” لتطويرها والإشراف عليها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنح التراخيص والموافقات اللازمة للعملاء ومقدمي الخدمات والمتعاقدين ومن في حكمهم، كما تضمنت “أحكام التراخيص” ، و “أحكام التأجير” لما توفره الهيئة من وحدات إيجارية في المنطقة بعد تهيئتها وتطوير البنية التحتية بها.