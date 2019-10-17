أمير المدينة يوجه ‬⁩بتقديم العناية الطبية لمصابي “حادث الهجرة”

البلاد : متابعات

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة ،‬⁩ بتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين في الحادث الذي وقع لحافلة ركاب على طريق الهجرة وتوفير الرعاية والتسهيلات لهم.

‏وأعرب سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي المتوفين تغمدهم الله بواسع رحمته ، داعياً المولى بأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت صحة المدينة المنورة قد أعلنت وفاة 36 معتمرًا وإصابة أربعة آخرين في حادث تصادم حافلة كانت تقلهم، واشتعلت النار بها، مساء الأربعاء بالقرب من الكيلو ١٧٠ على طريق الهجرة السريع.