هيئة الرياضة: لم نتلقى أي تقرير مالي من إدارة سامي الجابر

البلاد : متابعات

أوضحت الهيئة العامة للرياضة اليوم الأربعاء بأنه لم يسبق أن تلقت الهيئة أي تقرير من إدارة سامي الجابر رئيس الهلال السابق بخصوص وجود مبالغ مالية غير مدققة خلال فترة رئاسته وذلك بعد مراجعة كاملة ودقيقة لكافة التقارير التي وردتها وذلك حسبما أعلنت في بيان توضيحي مقتضب عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وجاء بيان هيئة الرياضة على النحو التالي “إشارة إلى حديث الكابتن سامي الجابر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول رفع شركات التدقيق المالية للتقاريرالخاصة بنادي الهلال إبان رئاسته، وتحديدًا وجود مبلغ 170 مليون ريال غير مدققة، وأن هذه الشركات قد أنهت أعمالها ورفعت بالنتائج للهيئة العامة للرياضة على حد قوله.

وعليه، فإن الهيئة العامة للرياضة تود الإيضاح بأنها عملت منذ ذلك الحين على مراجعة كاملة ودقيقة لكافة التقارير التي لديها أو وردتها من النادي، واتضح أنه لم يسبق أن رُفِعَ لها أي تقرير مالي بهذا الخصوص، وأنها لم تتلق من إدارة النادي خلال فترة رئاسة الكابتن سامي الجابر أي بيانات أو تقارير مالية في هذا الجانب، وعليه فقد جرى الإيضاح”.