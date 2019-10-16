نظف أسنانك بعنكبوت البحر بدلاً من الفرشاه والمعجون

إكتشف أحد الغواصين حل لتنظيف أسنانه، أثناء قيامه بالغطس في مياه البحر أو المحيط، حيث لا يستطيع إستخدام الفرشاه ومعجون الأسنان، وهذه الطريقة تكمن في الاستلقاء بقاع البحر أو المحيط، ولكن لابد من توافر مخلوقات معينة في تلك المنطقة وهى عناكب البحر.
فلقد توصل الغواصون في منطقة أرخبيل إندونسيا وهى تقع قبالة ساحل أميد في بالي، إلى إستخدام عناكب البحر في عملية تنظيف أسنانهم بوضعها داخل فمهم، حيث أن هذه الكائنات تتغذى على العوالق الضئيلة بين الأسنان.
ويذكر أن العناكب البحرية توجد في المحيطات بجميع أنحاء العالم، وتتجول بخطوات بطيئة، وتتغذى على العوالق والبقايا، ولا يوجد للعناكب البحرية خياشيم، وبدلا من ذلك، تأخذ الأكسجين عن طريق خاصية الانتشار عبر هياكلها الخارجية المسامية.
ومعظم أنواع العنكبوت البحري أصغر من ضفر الإصبع، وتنمو بعض الأنواع العملاقة من العناكب الكبرى في المياه الباردة الغنية بالأكسجين حول القارة القطبية الجنوبية.