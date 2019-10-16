مركز الملك سلمان يواصل مساعدة المتضررين واللاجئين

مأرب- الزعتري- لافيا-واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس الأول 8 خيام و 48 بطانية و16 بساطاً و8 سلال غذائية، تزن 592 كيلو غراماً، للمتضررين من حريق مخيم الرميلة في مأرب، استفاد منها 48 فردًا بواقع 8 أسر نازحة.

وتمكن مشروع المركز لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2019م، من انتزاع 1,708 ألغام منها 24 لغماً مضادة للأفراد، و507 ألغام مضادة للدبابات و 1,043 ذخيرة غير متفجرة و134 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 94,167 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن.

وفي الأردن واصل المركز توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على الطلاب والطالبات من أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري حيث بلغ عدد المستفيدين 3,822 طالبًا وطالبة موزعين على 8 مدارس.

وفي البقاع اللبنانية واصل المركز بالتعاون مع صندوق الزكاة في البقاع تنفيذ عدة أنشطة، ضمن مشروع الرعاية الاجتماعية في بلدة بر الياس بمحافظة البقاع اللبنانية لكفالة 24 عائلة سورية خلال الأسبوع الماضي.

ويواصل مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز،رحمه الله، لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت وبدعم من المركز تقديم خدماته العلاجية للمرضى وجرى تنفيذ 290 جلسة خلال الاسبوع الماضي لـ 120 مريضًا.

وفي نيجيريا واصل المركز الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى في مدينة لافيا حيث قام الأطباء المتطوعين بفحص 4,000 حالة ، وتم إحالة 373 منها لإجراء العمليات الجراحية، كما أنُجز منها 30 عملية جراحية.

وتأتي هذه الحملة في مدينة لافيا عاصمة ولاية نصراوة بعد الحملة السابقة في مدينة إبادان، التي استفاد منها 7,830 حالة وأجريت خلالها 694 عملية جراحية.

على صعيد آخر التقى مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض أمس المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ودعم آلية العمل الإغاثي والإنساني في الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين خلال العام 2019م.