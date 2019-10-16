طريقة عمل بانوفى باى تارت

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل فطيرة الموز أو بانوفى باى وهى تارت عبارة عن طبقة من البسكويت مغطى بصوص التوفى مع شرائح الموز الطازج والكريمة المخفوقة

المقادير اللازمة لعمل بانوفى باى

200 جرام من البسكويت

100 جرام من الزبدة

عبوة من الحليب المكثف

3 حبة من الموز الطازج

عصير حبة ليمون

300 ملل من كريمة الخفق

طريقة عمل بانوفى باى

يطحن البسكويت جيداً حتى يصبح ناعم

نقوم بتذويب الزبدة

ثم توضع على البسكويت وتقلب جيداً

يفرد خليط البسكويت والزبدة في صينية التشيز كيك

يوضع 30 دقيقة بالبراد

نحضر الحليب المكثف

يرفع فى وعاء به ماء كافى لتغطيته

ثم يوضع على نار متوسطة مدة 2-3 ساعة حتى يتحول إلى توفى ثقيل

يرفع من القدر ويترك حتى يبرد تماماً

نحضر البسكويت

ثم نقوم بفرد التوفى عليه

نقوم بخفق الكريمة حتى تصبح ثقيلة

ثم يقطع الموز دائرى

يضاف للموز عصير الليمون ويقلب حتى لا يتأكسد ويتغير لونه

يفرد الموز برفق فوق الكراميل

توضع الكريمة المخفوقة فوق الخليط

ثم تترك الفطيرة لتبرد بالبراد

وتقدم