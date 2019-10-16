صحة و عافية

طريقة عمل بانوفى باى تارت

نيفين عباسaccess_time17 / صفر / 1441 هـ      16 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل فطيرة الموز أو بانوفى باى وهى تارت عبارة عن طبقة من البسكويت مغطى بصوص التوفى مع شرائح الموز الطازج والكريمة المخفوقة

المقادير اللازمة لعمل بانوفى باى

200 جرام من البسكويت
100 جرام من الزبدة
عبوة من الحليب المكثف
3 حبة من الموز الطازج
عصير حبة ليمون
300 ملل من كريمة الخفق

طريقة عمل بانوفى باى

يطحن البسكويت جيداً حتى يصبح ناعم

نقوم بتذويب الزبدة
ثم توضع على البسكويت وتقلب جيداً
يفرد خليط البسكويت والزبدة في صينية التشيز كيك
يوضع 30 دقيقة بالبراد
نحضر الحليب المكثف
يرفع فى وعاء به ماء كافى لتغطيته
ثم يوضع على نار متوسطة مدة 2-3 ساعة حتى يتحول إلى توفى ثقيل
يرفع من القدر ويترك حتى يبرد تماماً
نحضر البسكويت
ثم نقوم بفرد التوفى عليه
نقوم بخفق الكريمة حتى تصبح ثقيلة
ثم يقطع الموز دائرى
يضاف للموز عصير الليمون ويقلب حتى لا يتأكسد ويتغير لونه
يفرد الموز برفق فوق الكراميل
توضع الكريمة المخفوقة فوق الخليط
ثم تترك الفطيرة لتبرد بالبراد
وتقدم

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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