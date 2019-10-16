طرح 3 % من أسهم أرامكو محليا الشهر المقبل

الرياض – البلاد

توقعت مصادر طرح 3 % من أسهم شركة أرامكو محليا في سوق تداول في موعد أقصاه نوفمبر المقبل.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نقلا عن مصادرها، من المتوقع صصصدور الموافقة الحكومية على خطة الطرح خلال الأيام القليلة القادمة ، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الشركة سوف يعطي الضوء الأخضر لهذا الأمر، قبل أن تعلن الشركة عن خطتها للطرح العام في 20 أكتوبر الجاري ، مؤكدة أن الطرح الداخلي في السوق المحلية أولوية وسيلحق ذلك طرح في أحد الأسواق العالمية.

وأكد مسؤولو بنوك محليين أن الطلب الداخلي على أسهم الشركة قويا. فيما تتوقع البنوك السعودية أن تقرض المستثمرين بقوة لكي يستطيعوا تمويل شراء أسهم شركة أرامكو. وتقوم البنوك أيضا بتحضير سيولة لتمويل المستثمرين الأفراد الذين سيتقدمون لشراء أسهم الشركة خلال الطرح.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، قد أعلن عن أن إعلان أرامكو عن نية الطرح الأولي “قريب جدا جدا”.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميتريف، أوضح خلال منتدى الاستثمار السعودي الروسي، الذي عقد أول أمس الاثنين، أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين الروس لديهم رغبة قوية بالمشاركة في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو.