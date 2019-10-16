 «سكني» يطلق مبادرة قرض تجديد المساكن

165 الرياض ـ البلاد

أطلق برنامج سكني ” مبادرة قرض تجديد المساكن ” وهي مبادرة تقدم الدعم المالي لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، لمن يرغبون في امتلاك وحدات سكنية جاهزة يزيد عمرها عن 15 عاماً، لمن هم دون سن 50 عاماً، بحيث يتم صرف جزء من دعم الأرباح المستحقة من القرض العقاري بشكل مباشر ، وخصص رابطا للاطلاع على أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية أو من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج، التي تتيح كذلك جميع التفاصيل للخيارات السكنية المتنوعة التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء.

ومنذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري ، استفادت أكثر من 165,272 أسرة من الخيارات السكنية والتمويلية ، منها 60,204 أسر سكنت منازلها، فيما بلغ عدد المستفيدين خلال شهر سبتمبر الماضي وحده 34,430 أسرة، منها 8360 أسرة تمكنت من الحصول على وحداتها السكنية.



وأشار المشرف العام على صندوق التنمية العقارية المُكلف منصور بن ماضي، إلى أنه حتى نهاية الربع الثالث، وقع الصندوق أكثر من 95 ألف عقد تمويلي محققاً بذلك نسبة نمو بلغت 364% مقارنة بالفترة نفسها من 2018، وبذلك بلغ إجمالي عدد العقود الموقعة منذ انطلاق “سكني” وحتى نهاية سبتمبر نحو 144 ألف عقد تمويلي، مبينا أن المستهدف هو 165 ألف عقد قبل نهاية العام الميلادي الحالي، والإعلان عن آخر قوائم الانتظار التي تصل إلى 90 ألف مستفيد مطلع عام 2020.

واستعرض بن ماضي جهود الصندوق في مساعدة الأسر على التملك، حيث سجل الربع الأول من 2019 نسبة ارتفاع في أعداد العقود الموقعة بنسبة 635% بتوقيع 27,639 عقدا تمويليا مقارنة مع 3757 عقدا في 2018، فيما سجل الربع الثاني من 2019 ارتفاعا في عدد العقود بنسبة 282 % وذلك بتوقيع 29,233 عقداً تمويليا.

بدوره، أوضح المشرف على وكالة المنتجات السكنية بوزارة الإسكان مروان زواوي، أن تملك المسكن الأول يتطلب ابتكار حلول ومبادرات نوعية تساهم في تحقيق حلم المواطن ورفع نسبة التملك للمواطنين، مشيراً إلى أن الخطط التكاملية والخدمات الإلكترونية المتقدمة ساهمت في تسريع عملية إنهاء الإجراءات السكنية والتمويلية للمستفيدين خلال 60 دقيقة، مما أسهم في ارتفاع الطلب وأعداد المستفيدين إلى 85 ألف أسرة مستفيدة في الربع الثالث بنسبة ارتفاع 105% .

من جهته أشار وكيل الوزارة المساعد للأراضي والشؤون الفنية المهندس عبدالله الحماد، في كلمته التي ألقاها في الملتقى ، إلى أن إجمالي قيمة العقود التي تم توقيعها لتنفيذ التطوير الأولي للبنية التحتية لعدة مواقع ، تجاوزت المليار ريال ، مفيدا أن الوكالة تعتمد على أنظمة احترافية في إدارة المشاريع ومتابعة الأداء لتنفيذ وتطوير أكثر من 240 مليون متر مربع من المشاريع السكنية، إذ تتيح هذه المشاريع أنواعا متعددة من المنتجات تخدم برامج الوزارة المختلفة ومن ضمنها برنامج سكني، مما ساعد في مضاعفة حجم المشاريع التي يجري تطويرها في 2019 إلى 3 أضعاف مما طور سابقاً منذ تأسيس الوزارة، حيث بلغ عدد العقود الموقعة لهذا العام (36) عقداً لتطوير أكثر من 50 مليون م2 توفر أكثر من 36 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة.