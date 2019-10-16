انطلاق اجتماع “السلامة المرورية” في الشرقية

الدمام- حمود الزهراني

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس لجنة السلامة المرورية، اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية الأول لعام 1441هـ، اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة.

وأوضح أمين عام اللجنة عبدالله بن سعد الراجحي، أن الاجتماع سيبدأ بتفضل سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة بتدشين النسخة الخامسة من “جائزة السائق المثالي”، مبيناً أن الجائزة شهدت هذا العام عدداً من التطويرات والإضافات، التي تضمن بمشيئة الله وصول الجائزة إلى هدفها الرئيس بإيجاد بيئة مرورية آمنة.

وأضاف الراجحي أن اللجنة ستطلع على منصة تحليل الحوادث، والتي تعمل اللجنة من خلالها على رصد الحوادث وما نتج عنها من وفيات أو إصابات، ومعرفة مسببات الحادث، والعمل على وضع حلول مقترحة لخفض نسب الحوادث، مشيراً إلى أن المنصة تقدم معلومات إحصائية دقيقة ومفصلة تعرض من خلال لوحة تحكم تيسر الوصول إلى المعلومة، مضيفاً أن الاجتماع سيناقش مؤشرات أداء اللجنة، وفق الخطة الاستراتيجية المعتمدة، كما سيناقش الاجتماع عدداً من الإحصائيات والمقارنات حول نسب الحوادث الجسيمة، ومقدار التحسين في عدد من النقاط المرورية.

كما عبر الراجحي باسمه وباسم أعضاء اللجنة عن وافر الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على ما تحظى به اللجنة من دعمٍ واهتمام، مكنها من تحقيق عدد من المنجزات في مختلف المجالات، وجعلها رائدةً في مجال تحقيق السلامة المرورية، ونشر الوعي بها، مبيناً أن جهود اللجنة تتواصل بفضل الله ثم بفضل هذا الدعم الكريم منطلقةً نحو مزيد من النجاحات، وإطلاق عدد من المبادرات التي سترى النور في القريب العاجل بمشيئة الله.