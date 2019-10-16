القصيم تستضيف المؤتمر الـ4 لمبادرات الشباب العربي

القصيم ــ عارف العضيلة

تنطلق ولأول مرة بمنطقة القصيم، خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري وحتى الثاني من نوفمبر المقبل فعاليات المؤتمر الرابع لمبادرات الشباب العربي والمسئولية المجتمعية تحت شعار (قوة مشاركة الشباب)، والذي تنظمه لجنة التنمية بمحافظة عنيزة، بالشراكة مع الشبكة الإقليمية للتدريب، وبشراكة مهنية مع مركز التطوع بالشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وذلك بمركز التنمية يرأس فعاليات المؤتمر عبدالرحمن الخلف رئيس مركز التطوع بالشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية،

ويأتي المؤتمر متزامناً مع اليوم العالمي للمدن، ويهدف إلى بناء ثقة الشباب وإدماجهم في التنمية المجتمعية وفتح آفاق واسعة لهم، لتنفيذ وإدارة المبادرات والمشاريع التي تسهم في علاج تغذية الاقتصاد والقضايا المجتمعية، ويولي المؤتمر اهتمامه بالشباب وقيادات العمل التطوعي،

مستعيناً بالخبراء والمتخصصين والقيادات الشابة للمشاركة. كما يهدف المؤتمر إلى تمكين الشباب من المبادئ والطرق المنهجية المتبعة للتطوع، وفق معايير برنامج متطوعي الأمم المتحدة، وخلق فرص متزايدة ومتنوعة لتحديد مجالات التعاون والشراكات المحتملة مع الجهات المعنية بفئة الشباب العربي، ومجالات التطوع في المنظمات الأممية، إضافة إلى بناء قدرات الشباب وتمكينهم من الأدوات والتقنيات في مجالات الابتكار الاجتماعي،

وتحقيق الرغبة والدفع قدماً نحو التعاون واستغلال الفرص، والتصدي للتحديات التي تواجه الشباب العربي للمساهمة الفاعلة والإيجابية في بناء الأوطان والمجتمعات، كما تمكنهم من التعرف على أدوات القياس والتقييم للتحقق من أثر المبادرات ذات الصلة بالشباب، علاوة على توظيف قدرات أصحاب المواهب من الشباب العربي للمساهمة في تنمية مجتمعاتهم عبر أدوات الاستثمار الاجتماعي.

وقد رسم للمؤتمر المحاور التالية: التطوع المؤسسي للشباب ومجالاته وتطبيقاته في العالم العربي بمعايير عالمية، عرض حالات دراسية للتطوع الشبابي حول العالم، أفضل التجارب والمؤسسات، صناعة النجم المجتمعي الشبابي وفق الأدوات الاحترافية العالمية والخصوصية الوطنية، أدوات تسويق المبادرات المجتمعية الشبابية الموائمة لأولويات المانح والمجتمع، منهجيات الابتكار بتصميم حزم ونماذج استثمارية ذات العائد الاجتماعي لمشروعات الشباب،

المؤسسات والجهات ذات الصلة بالشباب وأدوات توثيق أنشطتها عبر أطر وتقارير وطنية ودولية، التدقيق المجتمعي لمبادرات وفعاليات الشباب وفق متطلبات المواصفات القياسية، القيمة الاقتصادية للعمل التطوعي للشباب والعائد منه على الناتج القومي بأدوات قياس احترافية، إسهامات الشباب في الجهود الرامية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، فعاليات المسئولية المجتمعية وفق المواصفات العالمية أيزو 26000.