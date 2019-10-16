البرهان يأمر بوقف إطلاق النار في جميع أرجاء السودان

الخرطوم : متابعات

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان ، عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء، مرسوماً دستورياً بوقف إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد.

ويأتي القرار بعد ساعاتٍ من إعلان الحركة الشعبية – شمال “فصيل القائد عبد العزيز الحلو” تعليق مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا لما اسمته خروقات حكومية لوقف إطلاق النار.

ويترأس البرهان اجتماع وفد الحكومة المفاوض في جوبا، الاثنين الماضي، حسبما نشرت وكالة الأنباء السودانية «سونا» اليوم الأربعاء، حيث انطلقت جولة جدیدة من مباحثات السلام بین الحكومة السودانیة الانتقالية والحركات المسلحة، وسط حضور إقليمي ودولي.