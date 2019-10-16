استمرار تدهور الاقتصاد التركي

القاهرة – عمر رأفت

تتواصل انهيارات الاقتصاد التركي في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة والرئيس اردوغان عن اتخاذ اجراءات لوقف التدهور، وفي هذا، رفعت تركيا سعر رسوم الجسور والطرق بنسبة 20 %، وسيتم تطبيق ارتفاع أسعار السيارات والحافلات والشاحنات اعتبارًا من 7 أكتوبر، وفقًا لبيان صادر عن المديرية العامة للطرق السريعة.

وتبحث تركيا عن طرق لجمع الأموال للمساعدة في تغطية زيادة النفقات في الميزانية ، والتي تجاوزت الأهداف هذا العام ، وفي الوقت نفسه، تهدف إلى إبطاء التضخم إلى 8.5 % العام المقبل من 9.3 في المائة في سبتمبر.

وتحتاج الحكومة إلى زيادة الأسعار لتغطية إصلاحات البنية التحتية وفق ما قالته هيئة تنظيم الأسرة. وقالت إنها لم تزيد من تكاليف مستخدمي الطرق لمدة 21 شهرًا، كما تدفع الخزانة التركية المقاولين الذين يبنون الجسور والطرق رسومًا دنيا بناءً على حركة المرور المتوقعة.

في سياق متصل، تراجعت الليرة التركية بعد أن قال البيت الأبيض إنه يتوقع توغل عسكري تركي في سوريا. وانخفضت الليرة 0.8 في المئة الى 5.74 للدولار في اسطنبول، وانخفض مؤشر BIST 100 الرئيسي للأسهم 0.4 في المئة إلى 103 الف و 400 نقطة. وقال البيت الأبيض في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني يوم الأحد في أعقاب مكالمة هاتفية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستبدأ قريبًا عملية في شمال سوريا وأن الولايات المتحدة لن تشارك.