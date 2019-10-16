أمير مكة المكرمة ونائبه يهنئان أئمة وخطباء الحرمين بالثقة الكريمة

مكة المكرمة ـ البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة امس ، الرئيس العام للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور عبدالرحمن السديس يرافقه الأئمة والخطباء المعينون حديثاً.



وهنأ الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان الأئمة والخطباء بمناسبة الثقة الكريمة بتعيينهم، سائلين الله لهم التوفيق والسداد.

وقدم الدكتور السديس شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على الدعم الذي تلقاه رئاسة الحرمين في كافة مناشطها وبرامجها، ومتابعتهما الدائمة لكافة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.

بدورهم قدم الأئمة والخطباء شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه على اهتمامهما، راجين من الله أن يكونوا عند حسن الظن.