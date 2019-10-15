وفاة 2 وإصابة 2 بحادث تشغيلي في مصفاة ساسرف‬ بالجبيل

البلاد : متابعات

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حـادث تشغيلي وقع في مصفاة ساسرف التابعة لأرامكو بالجبيل مساء الأحد الماضي.

وذكرت “ساسرف” في بيانٍ لها أن الحادث وقع أثناء تهيئة أحد الخزانات للتشغيل

مبينة أن فرق الطوارئ تعاملت مع الحادث في حينه لاحتوائه ومعرفة أسبابه.

وأكدت أنه تمت مراجعة جميع تدابير السلامة اللازمة احترازياً لمنع وقوع حوادث أخرى.