نجوم الفن والرياضة في حفل صناع الترفيه

الرياض- خالد بن مرضاح

احتضنت الرياض عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة والإعلام، في المنطقة العربية والعالم، يوم أمس الأول، في احتفالية صنّاع الترفيه الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه في مدينة الرياض في حدث يعكس مكانة السعودية كوجهة جديدة مفضلة في عالم الفنون والثقافة. وضمت قائمة المكرمين بالجوائز النجوم العالميين: جاكي شان، فاندام، شاروخان وجيسون ماموا.

ومن الوطن العربي: محمد عبده، عمرو دياب، سعد الفرج، سعاد عبدالله، ناصر القصبي، هاني شاكر، يسرا ورجاء الجداوي.



وأظهرت صور ومقاطع فيديو من داخل الحفل المقام في فندق ”ريتز كارلتون“ في الرياض، عدداً كبيرًا من النجوم يتوافدون على المكان وبينهم، نجوم الفن في مصر، يسرا ومحمد هنيدي ورجاء الجداوي وهاني شاكر، ونجوم الفن في لبنان، وليد توفيق وملحم زين وراغب علامة وعاصي الحلاني، ومن الخليج رابح صقر وخالد عبدالرحمن وحسين الجسمي وآخرون. ونشر رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، بعض الصور ومقاطع الفيديو من داخل الحفل، وقال في تعليق عبر ”تويتر“ ”ليلة تاريخية في قلب الرياض“.

وتم في الحفل، تكريم الفائزين بجوائز ”منتدى صنّاع الترفيه“، وهم عشر شخصيات بارزة من المشاهير العرب والعالميين، تقدمهم الفنان السعودي، محمد عبده، وكل من عمرو دياب، وماجدة الرومي، وعادل إمام، وسعد الفرج، أما قائمة المشاهير العالميين، فضمت ويل سميث، راسیل رو، جیسون موموا، جون فاندام، والنجم السينمائي الهندي شاروخان.

شاروخان مع النجوم

ونشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة بثها نجم بوليوود الممثل الهندي شاروخان تجمعه بالنجمين فاندام وجاكي شان قبل تكريمهم بجوائز صناع الترفيه، هذه الصورة لقيت تفاعلاً كبيراً في مختلف الوسائل العالمية للشهرة والكاريزما التي يتمتع بها هؤلاء النجوم في السينما.

القصبي والسدحان

شوهد لقاء لنجمي الدراما السعودية عبدالله السدحان وناصر القصبي اللذين يجتمعان في المهرجانات واللقاءات دائماً بينما.

رابح وراشد

وهناك لقطة جمعت راشد الماجد بعبدالرب إدريس عندما سلم عليه جالساً فأصر عدم الوقوف وطبع راشد قبلة على رأسه، واللقطة الثانية للفنان رابح صقر مع الفنانة سعاد عبدالله عندما بادرها بالتحية وقبل رأسها تقديرا لسنها وتاريخها الكبير.

شاروخان

نجم بوليوود شاروخان بدأ حديثه بعد تكريمه باللغة العربية وأبدى سعادته بزيارة السعودية، وبالحفاوة التي وجدها، وفي لقطة نالت التصفيق عندما مرت أمامه الفنانة رجاء الجداوي بعد تكريمها نهض شاروخان من مكانه وأخذ بيدها إلى مكان إلقاء كلمتها.

جاكي شان يصور فيلما

قال النجم العالمي جاكي شان نيته تصوير فيلم أكشن بالسعودية، وتمنى عند عودته مستقبلاً أن يحضر بفريق التصوير معه، جاكي شان عبر عن سعادته بحسن الترحيب الذي وجده وأكد أن السعودية مكان مناسب لتصوير أحد أفلامه، وتفاعل الجمهور مع حديث النجم العالمي في مواقع التواصل مبدين إعجابهم بالفكرة، وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أن الفنان محمد عبده سيُصور مئة أغنية بتقنية الهولوجرام.

فيما قال فنان العرب محمد عبده: إن هذه الليلة تختزل كل مشواره الفني، بعدما كنا نحمل أوراقنا وملفاتنا لنذهب إلى المحطات خارج المملكة. ومنتدى صناع الترفيه، هو مبادرة جديدة لهيئة الترفيه السعودية، وتستهدف على مدى يومين، جمع رواد الترفيه حول العالم لتشجيعهم على الاستثمار في القطاع داخل السعودية من خلال عقد ورش عمل ومعرض لصناعة الترفيه في المملكة.