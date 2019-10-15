“مسام” ينتزع 1.708 ألغام حوثية باليمن خلال أسبوع

البلاد : واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2019م، من انتزاع 1,708 ألغام منها 24 ألغام مضادة للأفراد، و 507 ألغام مضادة للدبابات و 1,043 ذخيرة غير متفجرة، و134 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 94,167 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.