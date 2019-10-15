ليالي السندباد والفرقة الكورية يطربون موسم الرياض

الرياض- خالد بن مرضاح

تعتبر حفلات موسم الرياض هي الأضخم والأكبر في المنطقة، والتي تزخر بعدد كبير من الحفلات الغنائية والليالي الطربية، حيث يطل نجوم الأغنية العربية والخليجية على الجمهور السعودي من خلال موسم الرياض الذي يعد أكبر مواسم السعودية، وكشفت إدارة موسم الرياض عن تفاصيل وقائمة حفلات نجوم الغناء العرب المشاركين في الموسم، وسوف يحييها نخبة من كبار نجوم الغناء في السعودية والخليج والوطن العربي والعالم، وسيستمتع بها الجمهور بحزمة من الحفلات منها حفلات خليجية وعربية واول الغنائية سيحييها كل تامر حسني- نانسي عجرم، على المسرح الفني في الرياض بوليفارد – الجمعة القادم.

* «ليلة عبد الرحمن بن مساعد» ويشارك فيها محمد عبده، وعبادي الجوهر وأصالة، وحسين الجسمي، بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد والمايسترو وليد فايد – 24 أكتوبر. نبيل شعيل وأصيل أبو بكر وشمة حمدان، في الـ26 من أكتوبر الجاري.

* عاصي الحلاني ونجوى كرم وملحم زين وديانا حداد – وفي 31 أكتوبر. «ليلة سهم» التي يشارك فيها رابح صقر ونوال الكويتية، وماجد المهندس وإسماعيل مبارك وأميمة طالب، – في 5 نوفمبر عبد الله الرويشد بمشاركة الفنان فؤاد عبد الواحد والنجمة داليا مبارك – وفي يوم الـ9 من نوفمبر ، وليد توفيق وشيرين عبد الوهاب وراغب علامة، – ـ14 نوفمبر، عبادي الجوهر والفنان خالد عبد الرحمن والفنانة أسماء المنور ـ16 نوفمبر، «ليلة السندباد» الفنية، التي يحييها الفنان راشد الماجد، 19 نوفمبر حسين الجسمي وبلقيس في ـ23 نوفمبر. «ليلة صقر الأغنية الخليجية» يحييها الفنان رابح صقر، في ـ26 نوفمبر صابر الرباعي، وأصالة نصري، ونوال الزغبي، في ـ28 من نوفمبر.

* نوال الكويتية، يوم ـ30 نوفمبر.

* محمد حماقي وأنغام يوم ـ5 ديسمبر.

* «القيصر» كاظم الساهر، ووليد الشامي، ـ12 من ديسمبر.

* «ليلة البرنس» الفنية، يحييها ماجد المهندس، في ـ17 ديسمبر.

* «ليلة ياسر بوعلي» الفنية الموسيقية، بمشاركة نخبة من الفنانين العرب، في 31 ديسمبر.

جلسات الثمامة: جلسات خليجية طربية يقدمها عدد من المطربين الخليجيين والعرب، صحارى الرياض.

كما ستقام جلسات الثمامة: جلسات خليجية طربية يقدمها عدد من المطربين الخليجيين والعرب، صحارى الرياض، وحفلات لنجوم الشباب السعوديين والعرب في مسرح وندر لاند، وهناك أيضا حفلات غنائية في ليالي المحروسة وليالي عدن.

حفلات عالمية

بي تي إس: تحيي فرقة بي تي إس لموسيقى البوب الكورية حفلها الغنائي الأول في السعودية، 11 أكتوبر، المنطقة 5 ملعب الملك فهد. أما حفلات “لايف نيشن” العالمية: أبرز شركة متخصصة في الترفيه الحي في العالم، تنظم خمس حفلات غنائية، منطقة الرياض بوليفارد، 8-15-22 نوفمبر، 18-25 أكتوبر. كما أن هناك حفلات باك تو باك: بمجموعة من الحفلات الغنائية التي تجمع أهم فناني الراب في العالم، منطقة الرياض بوليفارد، ١٩-٢١ ديسمبر.