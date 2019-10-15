ضبط مواطن نصب على العاملين بمحلات بيع الذهب في الرياض

الرياض : واس

القت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن لتورطه بالنصب والاحتيال على العاملين بمحلات بيع الذهب والمجوهرات .

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض, أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على (مواطن/ في العقد الثالث من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بالنصب والاحتيال على العاملين بمحلات بيع الذهب والمجوهرات وإيهامهم بشراء المصوغات الذهبية وسرقتها، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكابه لـ (5) جرائم جاوزت قيمة المسروقات بها (51.000) ريال, وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.