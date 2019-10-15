صندوق النقد: اقتصاد إيران سينكمش 9.5% وسط تشديد العقوبات

البلاد : رويترز

توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني 9.5 بالمئة هذا العام، لتزيد بذلك نسبة الانخفاض أكثر من تقدير سابق بلغت فيه نسبة الانكماش ستة بالمئة، مع تأثر البلد بتشديد العقوبات الأميركية.

ولا تبعد توقعات صندوق النقد، المنشورة اليوم الثلاثاء ضمن تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي، عن تقديرات أعلنها البنك الدولي الأسبوع الماضي، حيث قال إن الاقتصاد الإيراني سيختم السنة المالية 2019-2020 بحجم يصغر 90 بالمئة عما كان عليه قبل عامين فحسب.

وتوقع صندوق النقد من قبل أن ينكمش اقتصاد إيران ستة بالمئة هذا العام، لكن ذلك التقدير كان قبل قرار واشنطن في إبريل إنهاء استثناءات ظلت معمولا بها لستة أشهر كانت تسمح لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني بمواصلة استيراد كميات محدودة.

وقال الصندوق إن إيران، شأنها شأن اقتصادات أسواق ناشئة أخرى، تواصل مواجهة “محنة عسيرة على صعيد الاقتصاد الكلي”.

وتراجعت العملة الإيرانية عقب إعادة فرض العقوبات مما أحدث تعطيلا في التجارة الخارجية لإيران ورفع التضخم السنوي، الذي يتوقع صندوق النقد أن يبلغ 35.7 بالمئة هذا العام.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي للريال الإيراني 42 ألف ريال مقابل الدولار الأمريكي، لكن سعر السوق بلغ حوالي 115 ألفا اليوم، وفقا لموقع أسعار الصرف الأجنبي ‭Bonbast.com‬.