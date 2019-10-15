جامعة جدة تقيم دورة قواعد الظهور الناجح في وسائل الإعلام للرياضيين

البلاد : متابعات

قدمت جامعة جدة دورة قواعد الظهور الناجح في وسائل الإعلام للرياضيين من خلال نهج الجامعة بالخروج بالبحث العلمي من مجال التنظير لمجال التطبيق في خطوة تخدم احد أهم اطراف صناعة الرياضة وهي الإهتمام بالجانب الإعلامي فيها.

واشتملت الدورة التي حضرها عدد من نجوم كرة القدم والمسؤولين من كلا الجنسين على محاور عدة شملت التأكيد على اهمية الظهور الاعلامي وآثاره وتعريف لأنواع المقابلات الاعلامية وانواع الاسئلة التي يواجهها الرياضييون وكيفية التعامل معها وعوامل نجاح الظهور في المؤتمرات الصحفية للرياضيين

وقد ظهرت الدورة التدربية التي قدمها المذيع والمحاضر الرياضي هاني الحجازي بشكل مختلف حيث امتزج المحتوى التدريبي بالتفاعلية التي ساهم من خلالها المشاركون بتقديم اطروحاتهم ورؤاهم في صناعة الاعلام وبالتحديد في المجال الرياضي.