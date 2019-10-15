تدشين البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين

الرياض : البلاد

دشنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ووزارة التعليم والمركز الوطني للقياس، البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين ، في عامه العاشر .

وجرى التدشين في حفل أقيم اليوم بمقر وزارة التعليم بالرياض، بحضور معالي الأمين العام لـ”موهبة” الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، ومعالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الدكتور عبدالله بن علي القاطعي.

وقال معالي الأمين العام لمؤسسة “موهبة” : “إن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين يجسد الشراكة الحقيقية والتكاملية والفاعلة بين موهبة ووزارة التعليم ومركز قياس، من أجل الوطن ونهضته، ولتزويد الموهوبين والموهوبات في التعليم العام بالدافع والطموح، لتحقيق النجاح.”

وكشف الدكتور المتحمي عن اكتشاف أكثر من117 ألف موهوب وموهوبة في المملكة خلال الأعوام التسعة الماضية من عمر البرنامج، ورعايتهم في مسارات مختلفة، مؤكدًا تقديم الرعاية المكثفة لأكثر من 60 ألف طالب وطالبة من بينهم 1000 طالب وطالبة ابتعثوا إلى أفضل الجامعات العالمية، لافتاً النظر إلى تحقيق موهبة 397 جائزة عالمية وإقليمية.

وأكد معاليه أنه إلى جانب الكشف عن الموهوبين، تمتد مهمة البرنامج إلى الرعاية بتوفير خِدْمات متنوعة محلية ودولية تقدمها “موهبة” بالتعاون مع وزارة التعليم وجهات داعمة للموهوبين، إلى جانب امتدادها إلى ما بعد مرحلة التعليم العام، لتشمل برامج التأهيل الجامعي والمنح الجامعية في أرقى الجامعات العالمية.

وأضاف الدكتور المتحمي أن أهمية البرنامج تنبع من أن التحدي لا يكمن في رعاية الموهوبين وإنما في اكتشافهم، حيث تأتي الرعاية بعد الاكتشاف ليكون الأمر سهلاً وبشكل مباشر، حيث تتحول البيئات المحيطة بالطالب من مدارس وأسر ومجتمع بشكل تلقائي إلى راعية لهذا الطالب الموهوب.

وبيّن معالي الأمين العام لمؤسسة “موهبة” أن البرنامج بدأ في 2011 مرتكزاً على أسس راسخة، لتحقيق العدالة في عمليات الترشيح والاختبار والتوزيع، من خلال منح فرص متساوية لكل طلاب وطالبات التعليم العام من الفئات المستهدفة.

من جانبه أوضح معالي نائب وزير التعليم أن البرنامج حقق نجاحات متميزة منذ انطلاقه قبل تسع سنوات أسهمت في الكشف عن آلاف الموهوبين والموهوبات، وتوفير البرامج النوعية لرعايتهم بمسارات متنوعة ومكثفة، مشيداً بالجهود المبذولة لمواصلة النجاح في تعزيز توجهات وطننا التنموية وزيادة في رصيده من الموارد البشرية المؤهلة.

وقال الدكتور العاصمي: “إن المسؤوليات الملقاة على عاتقنا تجاه أبنائنا وبناتنا من الجيل الناشئ كبيرة فهم أمل الوطن وغده المشرق، والثروة التي نعول عليها لتحقيق أهداف وطننا وتحقيق تطلعات قيادته الرشيدة”. وأضاف: “أنه انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تؤكد على بناء الإنسان وتطوير إمكاناته وقدراته، وانسجاماً مع هذه الأهمية لرعاية الموهوبين فإن من واجبنا جميعا أن نتشارك في وضع الخطط والبرامج لفهم طبيعة برامج أبنائنا الطلاب واحتياجاتهم وميولهم بدءاً بمراحل حياتهم المبكرة.

بدوره أكد المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الدكتور عبدالله القاطعي أن المصير الحقيقي للنجاح هو تكامل الشراكات المتعددة الأدوار مع الجهات ذات العلاقة ووجود عمل منظم وذي منهجية ومرجعية علمية ومتفق عليها، مشيراً إلى أن ماتقوم به مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداع ” موهبة ” ووزارة التعليم والمركز الوطني للقياس والتقويم من خلال هذه الشراكة هو نموذج وطني يحتذى به في العمل الجاد المشترك والناجح.

وقال الدكتور القاطعي : إن فكرة المقياس الحديث نشأت من موهبة وهو مقياس متعدد الجوانب ويتضمن بعض الجوانب التي كانت تقاس في السابق باختبارات مستقلة وأصبحت الآن تقاس من خلال بطارية الكشف عن الموهوبين.

وأثناء الحفل كرم معالي نائب وزير التعليم ومعالي أمين عام موهبة والمدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس، إدارات التعليم المتميزة في كفاءة الترشيح خلال العقد الأول من عمر البرنامج. وحصدت جائزةَ التميز كلٌّ من إدارتي الموهوبين بتعليم الشرقية بنين وبنات، وإدارة الموهوبين بتعليم عنيزة بنين، وإدارة الموهوبين بتعليم الخرج بنات، وإدارة الموهوبين بتعليم المذنب بنين، وإدارة الموهوبين بتعليم الزلفي بنات.

يذكر أن البرنامج الوطني للكشف على الموهوبين انطلق عام 2011 في 32 إدارة تعليمية مناصفة بين البنين والبنات، وفي العام التالي 2012 تمت إضافة 13 إدارة تعليمية؛ وفي عام 2013 تمت تغطية جميع الإدارات التعليمية على مستوى المملكة.

وبلغ عدد المرشحين في البرنامج حتى الآن ما يزيد على 518 ألف طالب وطالبة، وعدد المختبرين أكثر من 353 ألف طالب وطالبة، فيما وصل عدد المقبولين إلى أكثر من117 ألف طالب وطالبة.

ويتزامن مع إطلاق البرنامج في عامه العاشر تغيير مقياس القدرات العقلية المتعددة من اختبار ورقي إلى اختبار محوسب، إضافة إلى زيادة عدد الصفوف الدراسية التي يتاح لطلابها أداء الاختبار، حيث يشمل الاختبار في عامه العاشر جميع الصفوف الدراسية من ثالث ابتدائي وحتى أول ثانوي، كما أن المقياس يقدم باللغتين العربية والإنجليزية.

ويمكن للطلاب والطالبات التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين من خلال بوابة موهبة الإلكترونية عبر الرابط :

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