القتل قصاصاً بأحد الجناة طعن آخر بمنطقة الجوف

سكاكا : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) بمنطقة الجوف حكم القتل قصاصاً بـ / ريان بن أحمد بن مناور الغدير -سعودي الجنسية- إثر اقدامه على قتل / يعرب بن ناظم بن عبدالله اللبيخان -سعودي الجنسية- , وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وأشارت الداخلية في بيان لها إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً, وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.