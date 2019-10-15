المحليات

” التعليم” تعلن عن اسماء 536 متقدماً ومتقدمة على وظائفها الإدارية

صحيفة البلادaccess_time16 / صفر / 1441 هـ      15 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أعلنت وزارة التعليم أسماء (536) من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم الموظفين العام (رجال- نساء)، والمعلنة في 23/12/1440هــ على موقع وزارة الخدمة المدنية (جدارة).

ودعت الوزارة، المعلنة أسمائهم مراجعة مقر الوزارة الرئيسي بالرياض حسب التاريخ المحدد أمام كل اسم

وذلك للمطابقة ومراجعة البيانات وإجراء المقابلة الشخصية، مشيرة إلى أن الدعوة للمطابقة والمقابلة لا تعني الترشيح النهائي.

ولفت الوزارة الانتباه إلى أن من لم يحضر سوف يعد ذلك عدولاً عن طلب التعيين.

ويمكن الاطلاع على الأسماء المتقدمين والمتقدمات على موقع الوزارة الإلكتروني، من خلال الرابطين :

https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Ma_Nominations.xlsx

https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Fe_Nominations.xlsx

صحيفة البلاد

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