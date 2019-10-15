أمريكا: إصابة شخص في إطلاق نار

ميامي – رويترز

أكدت تقارير حكومية أمريكية، أمس (الاثنين)، حدوث إطلاق للنار في مركز للتسوق قرب مدينة ميامي بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة، ما أسفر عن إصابة شخص واحد.

وقالت إن فرق التدخل السريع لا تزال تفتش المركز التجاري بحثاً عن المشتبه به، لكن الشرطة لم تواجه أي مهاجم في الموقع.

وكانت تقارير أفادت بوقوع إطلاق نار في مركز تاون سنتر بمدينة بوكا راتون بمنطقة جنوبي فلوريدا الواقعة على بعد نحو 72 كيلومترا شمالي ميامي.

وهُرعت الشرطة وقوات التدخل السريع بأعداد كبيرة إلى المركز، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وبعد مرور نحو ساعة، قالت إدارة الشرطة في بوكا راتون على حسابها في “تويتر”: “لا يوجد مهاجم نشط الآن في مركز تاون سنتر”. وأضافت: ” جرى نقل الشخص إلى مستشفى قريب. ولم يتسن معرفة الحالة الصحية للمصاب أو ملابسات إطلاق النار”.