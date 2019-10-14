هذه المادة في القهوة تساعد على تقليل التهابات الدهون

الاستعانة بمستخلصات حبوب القهوة لها تأثيرات عجيبة يقرها العلم، إذ يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات الناجمة عن تراكم الدهون في الخلايا، وتحسين امتصاص الجلوكوز وحساسية الإنسولين.

وبحسب “روسيا اليوم”، فإن باحثين في علوم التغذية البشرية في جامعة “إلينوي” الأمريكية، توصلوا إلى مركبات الفينول التي تقاوم الالتهاب، حمض البروتوكاتيك وحمض الغال، التي توجد في قشر حبوب البن.

وقالت الدكتورة إلفيرا جوناليس دى ميخيا، أستاذ علوم الأغذية في الجامعة: “هذه المادة من حبوب القهوة مثيرة للاهتمام بشكل أساسي بسبب تركيبتها”.

وأضافت “لقد ثبت أنها غير سامة، وهذه الفينولات لها قدرة عالية على مقاومة الأكسدة”.

وأشارت إلى أنه عندما جرى معالجة الخلايا الدهنية من الفئران بمستخلصات مائية من جلود حبوب القهوة.

ولاحظت أن المركبات الفينولية قللت الالتهاب الناجم عن الدهون في الخلايا وحسّنت امتصاص الجلوكوز وحساسية الأنسولين.