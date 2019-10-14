ميدالية الاستحقاق لـ 106 مواطنين تبرعوا بالدم 10 مرات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 106 مواطنين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

والمتبرعون هم : الرقيب / عبدالله الشهري, الرقيب / علي الدوسري, عمر العنزي, الوكيل الرقيب / سعد الشمري, الرائد / فهد الرميان, الرائد / محمد العساف, جندي أول / محمد عتين, تركي الدوسري, الوكيل الرقيب / عادل المطيري, عبدالله العنزي, فهد الميموني, الرقيب / عبدالرحمن العمير, الرقيب / إبراهيم الدوسري, مقدم طبيب / بدر حصوصه, الرقيب / علي البقمي, الرقيب / الفي الرحيمان, عبدالرحمن الجمعان, النقيب / فيصل الروقي, عقيد فني ركن / خالد الطريفي, الملازم / محمد الشهري, أيمن السيد, الوكيل الرقيب / عبدالرزاق الخليفه, عبداللطيف العنزي, فيصل الحربي, الرقيب أول / محمد العتيبي, سليمان العويف, أحمد الخلف, أحمد عطوي, أحمد العتيبي, الملازم أول / ناصر الحسيني, جندي أول متقاعد / مبارك الدوسري, وكيل الرقيب/ إبراهيم العصيمي, فيصل اليوسف, عبدالله المدني, وكيل الرقيب المتقاعد / لفا العتيبي, الرقيب / عبدالله العنزي, فنيطل الظفيري, مطلق الخالدي, الجندي / تركي الحربي, محمد العمر, الرائد / ظافر الشهري, المقدم / حسام الفلاج, الرقيب / مهدي القحطاني , ملازم أول مهندس / طارق آل معيض, الوكيل الرقيب / عبدالله السبيعي, وكيل الرقيب / فرج السبيعي, عبدالله العبدالكريم, النقيب / يزيد القزلان, الوكيل الرقيب / موسى مباركي, محمد السبيعي, عبدالله القحطاني, الرقيب أول / فارس العتيبي, الرقيب / حمد العقيل, سعود الشمري, الرئيس الرقباء / راضي العنزي, الملازم أول / راشد بن دباس, النقيب طيار / مهند الحربي, ماجد الخليفي, محمد آل زواد, الرقيب / سعود الشريف, محمد البارقي, محمد هزازي, دهام الدهام, العريف / طلال معشي, عبدالله آل رمضان, حمد النعيم, الرقيب أول / علي الخميس, خالد الدبيان , الرقيب / حسين القحطاني , نايف آل محمد, الرقيب / إبراهيم عسيري , حسن آل ضاحي , عبدالوهاب الجبر , إبراهيم اللشلش, عبدالله العامر , ماجد العماني , النقيب بحري / سعد السهلي , علي مجبردي, محمد البريك , وكيل رقيب / فيصل الحربي , محمد العلي, محمد العازمي, خالد اليوسفي , المقدم / ماجد العبيدي, خالد الحميد , تركي الشهري, عبدالرحمن حمران, النقيب المهندس / يوسف المالكي , عبدالله سواد , المقدم / شبيلي القرني , حسان مؤمنه , الرقيب / حمدان الجدعاني , زيدان العتيبي, علي عسيري , المقدم / سعد آل جراد , يحيى آل حسين , نزال المطيري, جابر لغبي, الرقيب الأول / غائب الزهراني , أيمن المزين , محمد المعثم , عبدالإله العدواني , حسين الدجاني , محمد الزبيدي , مهتي الجابري, وائل الرشدان.