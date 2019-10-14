ليس الماء بينها.. تلك المشروبات الأكثر ترطيبا للجسم

المنطق يقول إن الماء هو من يسيطر على العطش، لكن العلم يغلب المنطق ويؤكد أن المشروبات الغنية بالبروتين أكثر ترطيبا لجسم الإنسان.

جامعة “سانت أندروز” في إسكتلندا أجرى باحثوها تجارب أثبتوا بها أن المشروبات المحلاة أو قد تكون الخيار الأفضل لترطيب جسد الإنسان.

ووفقا لسكاي نيوز، نقلا عن بحث بعدد أكتوبر من المجلة الأمريكية للأغذية، فإن الحليب المنزوع الدسم هو الأكثر ترطيبا.

كذلك الحليب الكامل الدسم وعصير البرتقال، أو مشروبات الصودا أو الشاى المثلج أو القهوة.

ويشدد الباحثون على أن أحد العوامل المساهمة في ذلك هي نوعية المشروب في حد ذاته.

كذلك أشاروا إلى سرعة امتصاصه في مجرى الدم، حيث يعمل على ترطيب الجسم.

وأوضحت الدراسة أن الحليب أكثر ترطيبا من الماء لاحتوائه على سكر اللاكتو ولبعض البروتين وبعض الدهون.

كما يحتوى على الصوديوم، حيث يعمل بمثابة الأسفنجة يمتص الماء في الجسم ويؤدى إلى إنتاج كميات أقل من البول.