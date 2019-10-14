رؤساء الجامعات بدول المجلس يبحثون سبل تطوير التعليم

المجمعة ـ البلاد

تستضيف جامعة المجمعة “الاجتماع الثالث والعشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “، وذلك خلال الفترة من 16 ـ 17 من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المق رن أن الاجتماع يعقد في زمن أصبح فيه التعاون والتكامل الإقليمي ضرورةً ملحة لبحث ودراسة قضايا التعليم وسبل تطويره، ويتأكد ذلك في دول الخليج العربية الواقعة في منطقة جغرافية واحدة تتشابه فيها الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، خصوصًا في ظل دعم وعناية قيادات هذه الدول بهذا القطاع، إيمانًا بأهميته ودوره الرئيس في تنمية واستثمار ودعم رأس المال البشري، ما يسهم في التطور والنماء بمختلف المجالات.

من جهته أفاد رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي، أن اجتماعات لجنة مديري ورؤساء الجامعات الخليجية أثمرت عن تبادل الخبرات وعقد الشراكات فيما بينها بمختلف مجالات التعليم والبحث العلمي وتقديم الاستشارات الإستراتيجية ليكون المستفيد الأكبر هم الطلبة، والمجتمع الخليجي، منوهًا بالتجارب والشواهد الثرية والكثيرة للتعاون بين الجامعات الخليجية، واصفًا إياها بالتجارِب الجديرة بالتوثيق لتتراكم الخبرات، ولتعميم الفائدة بين الجامعات.

بدوره أشار مدير جامعة الكويت الدكتور حسين أحمد الأنصاري، إلى أن الاجتماعات السابقة التي عُقدت تطرقت إلى العديد من المواضوعات ذات الاهتمام المشترك بين جامعات ومؤسسات التعليم العالي، وأسهمت بدورها في تبادل الخبرات والتعاون في مجال الأبحاث العلمية المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين في الجامعات الخليجية.