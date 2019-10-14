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بحضور خادم الحرمين وبوتين.. المملكة وروسيا توقعان 20 اتفاقية في مختلف المجالات

صحيفة البلادaccess_time15 / صفر / 1441 هـ      14 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

وقعت المملكة وروسيا اليوم (الاثنين) بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين 20 اتفاقية في مختلف المجالات.

وقد تنوعت الاتفاقيات في كافة القطاعات حيث تضمنت عددًا من القطاعات المستهدفة مثل التقنية والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والخدمات المالية والفضاء.

وكان الرئيس بوتين وصل إلى الرياض بعد ظهر اليوم على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وعدداً من الوزراء والمسؤولين.

صحيفة البلاد

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