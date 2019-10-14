بحضور خادم الحرمين وبوتين.. المملكة وروسيا توقعان 20 اتفاقية في مختلف المجالات

البلاد : متابعات
وقعت المملكة وروسيا اليوم (الاثنين) بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين 20 اتفاقية في مختلف المجالات.
وقد تنوعت الاتفاقيات في كافة القطاعات حيث تضمنت عددًا من القطاعات المستهدفة مثل التقنية والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والخدمات المالية والفضاء.
#عاجل_السعودية | #خادم_الحرمين_الشريفين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات. #بوتين_في_الرياض#السعودية#روسيا pic.twitter.com/HXlXoGN6Ga
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) October 14, 2019