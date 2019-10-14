بحضور خادم الحرمين وبوتين.. المملكة وروسيا توقعان 20 اتفاقية في مختلف المجالات

البلاد : متابعات

وقعت المملكة وروسيا اليوم (الاثنين) بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين 20 اتفاقية في مختلف المجالات.

وقد تنوعت الاتفاقيات في كافة القطاعات حيث تضمنت عددًا من القطاعات المستهدفة مثل التقنية والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والخدمات المالية والفضاء.

وكان الرئيس بوتين وصل إلى الرياض بعد ظهر اليوم على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وعدداً من الوزراء والمسؤولين.