الملك سلمان: نتطلع للعمل مع روسيا لتحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب

البلاد : متابعات

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين بلدينا.

وقال الملك سلمان في كلمة له أثناء استقبال الرئيس الروسي فيالرياض اليوم (الاثنين) إن “الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصا في مجال الطاقة سيكون لها آثار إيجابية”.

وأضاف: “نتطلع للعمل مع روسيا دوما لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب”.

ومن جانبه قال الرئيس الروسي، أن “روسيا تولي اهتماما خاصا بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاماً”.

وأكد بوتين أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15% العام الماضي.

وقال: إن “السعودية تلعب دورا محوريا في مجموعة العشرين”

مؤكداً أن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.