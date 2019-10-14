الفيصل يشهد مذكرة تفاهم بين الرابطة الإسلامية وجامعة أم القرى

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل الإسهام في نشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، والتعريف به والعمل على تقديم الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام عبر إنشاء معرض ومتحف دائم عالمي في مكة المكرمة بالعابدية يحمل اسم “المعرض ، والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الاسلامية” ، حيث يتواكب إنشاؤه مع ضرورة التوعية بمحاسن الاسلام والتعريف الشامل بسيرة خاتم الانبياء والمرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبرسالته السامية ، وشريعته السمحة ، بالعلم والحكمة ، عبر أحدث الأساليب والتقنيات ، وإظهار جهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم والسنة الشريفة وخدمة الحرمين الشريفين ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظها الله ـ .