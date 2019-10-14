“التجارة” تغلق ثلاث منشآت غير مرخصة لبيع المجوهرات بجدة

جدة : واس

أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار ثلاثة منشآت غير مرخصة تختص ببيع الذهب والمجوهرات بمحافظة جدة مخالفة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية وذلك إثر وجود شبهة تستر تجاري ومزاولة النشاط دون الحصول على تراخيص نظامية حيث يتولى وافدون من جنسية عربية إدارة تلك المنشآت، وجاري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً للإحالة إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لأحكام نظامي مكافحة التستر والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وضبطت الوزارة كمية من المشغولات الذهبية في المقرات التابعة للمنشآت مع سحب عينات منها لإخضاعها للفحص والتحليل بمختبرات متخصصة بهدف التحقق من نظامية عياراتها.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار على أهمية نظامية أعمال المنشآت التجارية وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، مشددة على ضرورة إلزام المصنعين والموردين بتسجيل العلامة التجارية وفق الأنظمة ولإجراءات المتبعة في المملكة وأن يدمغ بها جميع مفردات منتجاته أو مستورداته، سواء المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من الخارج بالنظر لما يحققه ذلك من حماية وحفظ حقوق المستهلك.

وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة ، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري، كما ينص نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على فرض عدد من العقوبات في شأن الغش والخداع في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث أوجب عقوبة السجن مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.

وتقوم “التجارة” بضبط كافة المخالفات المرتبطة بعدم الالتزام بكتابة البيانات الإلزامية لفواتير بيع وشراء الذهب والمجوهرات والتي يجب أن تتضمن رقم الترخيص وتاريخ البيع وسعر ووزن ونوع ووصف شامل للمشغول والتحقق من وجود تراخيص مزاولة النشاط، بالإضافة لضبط مخالفات عدم دمغ كل من العيار والعلامة التجارية للصانع أو المستورد.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار على مراقبة ومتابعة منشآت المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والتحقق من نظامية أعمالها والتزامها بتطبيق النظام ولائحته التنفيذية، وتدعو عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.