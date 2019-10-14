الأمم المتحدة: نزوح 130 ألف سوري

نيويورك – وكالات

أعلنت الأمم المتحدة أمس (الأحد)، أن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من المناطق الريفية المحيطة بتل أبيض ورأس العين جراء الهجوم الذي أطلقته قوات تركية وفصائل سورية مسلحة موالية لها شمال سوريا.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان له، إن تقديراته ووكالات إغاثة أخرى تشير إلى أن ما يصل إلى 400 ألف مدني في منطقة الصراع تلك بسوريا ربما يحتاجون للمساعدة والحماية في الفترة المقبلة. وكانت قوات سوريا الديمقراطية، أعلنت السبت أن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا تسبب في مقتل 300 شخص، ونزوح الآلاف من البلدات الحدودية. وأوضحت أن 191 ألف شخص نزحوا بسبب العمليات العسكرية التركية الحالية.