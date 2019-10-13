وصفات مناسبة للكيتو دايت | طريقة عمل الأومليت الأخضر

خاص البلاد – نيفين عباس
نقدم لكم طريقة مناسبة لمن يتبع حمية الكيتو دايت وهى طريقة عمل البيض الأخضر
المقادير اللازمة لعمل الأومليت الأخضر
كوب أوراق سبانخ
4 حبات بيض مخفوق
ملح بحسب الرغبة
فلفل إسود بحسب الرغبة
2 مكعب زبدة
ربع كوب ماء
طريقة عمل الأومليت الأخضر
نقوم بخفق أوراق السبانخ مع الماء فى الخلاط
يصفى الخليط جيداً
نأخذ الماء الأخضر الناتج عن تصفية أوراق السبانخ
ثم يوضع للبيض مع إضافة الملح والفلفل ويخفق جيداً
تذوب الزبدة على النار
ثم يقلى البيض الأخضر بها
يقدم كطبق بروتين غنى لوجبات الكيتو للإفطار أو العشاء
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