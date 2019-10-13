الرياضة

لعنة الإصابات لا زالت تطارد نيمار

فيديو : إصابة مُقلقة لنيمار في ودّية البرازيل

محمد ابو الوفاaccess_time14 / صفر / 1441 هـ      13 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
نيمار

أصيب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال مباراة منتخب بلاده الودية ضد نيجيريا، اليوم الأحد.
وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، إذ استضافتها الملعب الوطني في سنغافورة.
تقدم جو أريبو للمنتخب النيجيري في الدقيقة 35، قبل أن يعادل كاسيميرو النتيجة للسيليساو بالدقيقة 48.
وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام إسبانية فإن إصابة اللاعب جاءت على مستوى العضلة الخلفية للقدم اليسرى.
مما اضطر المدرب تيتي إلى استبداله بزميله فيليب كوتينيو، المعار من برشلونة إلى بايرن ميونيخ الألماني.
عقب التبدل وضع نيمار الثلج على قدمه وجلس على مقاعد البدلاء.
من المنتظر أن يصدر الاتحاد البرازيلي بيانًا رسميًا لتقييم حالة اللاعب الذي يستعد لاستكمال المباريات رفقة فريقه باريس سان جيرمان.
بينما قال مدرب المنتخب البرازيلي تيتي عن إصابة اللاعب.. “شعر نيمار بإصابة عضلية، كان لا بد من خروجه كإجراء احترازي”.
وأضاف المدرب “لم يعان اللاعب من إصابات عضلية قبل المعسكر. مسئوليتي هي عدم إشراك أي لاعب لديه مؤشر إصابة”.

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محمد ابو الوفا

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