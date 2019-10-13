فيديو : إصابة مُقلقة لنيمار في ودّية البرازيل

أصيب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال مباراة منتخب بلاده الودية ضد نيجيريا، اليوم الأحد.

وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، إذ استضافتها الملعب الوطني في سنغافورة.

تقدم جو أريبو للمنتخب النيجيري في الدقيقة 35، قبل أن يعادل كاسيميرو النتيجة للسيليساو بالدقيقة 48.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام إسبانية فإن إصابة اللاعب جاءت على مستوى العضلة الخلفية للقدم اليسرى.

مما اضطر المدرب تيتي إلى استبداله بزميله فيليب كوتينيو، المعار من برشلونة إلى بايرن ميونيخ الألماني.

عقب التبدل وضع نيمار الثلج على قدمه وجلس على مقاعد البدلاء.

من المنتظر أن يصدر الاتحاد البرازيلي بيانًا رسميًا لتقييم حالة اللاعب الذي يستعد لاستكمال المباريات رفقة فريقه باريس سان جيرمان.

بينما قال مدرب المنتخب البرازيلي تيتي عن إصابة اللاعب.. “شعر نيمار بإصابة عضلية، كان لا بد من خروجه كإجراء احترازي”.

وأضاف المدرب “لم يعان اللاعب من إصابات عضلية قبل المعسكر. مسئوليتي هي عدم إشراك أي لاعب لديه مؤشر إصابة”.

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