طريقة عمل بيتزا السى فود

خاص البلاد – نيفين عباس
نقدم لكم مقادير وطريقة تحضير بيتزا السى فود بعجينة سهلة وسريعة
مقادير عمل سى فود بيتزا
للعجينة
3 كوب طحين
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملعقة صغيرة بودرة ثوم
ملعقة صغيرة زعتر طازج مفروم
ماء دافئ للعجن
للحشو
نصف كوب من صلصة البيتزا الحارة
نصف كوب من الروبيان المسلوق ( القريدس – الجمبرى )
نصف كوب من بلح البحر
نصف كوب من حلقات الحبار
جبن موزاريلا
ملعقة صغيرة زعتر طازج مفروم
ملعقة صغيرة روزمارى طازج مفروم
حبة بصل أخضر مقطعة
ملعقة صغيرة زبدة
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
طريقة عمل سى فود بيتزا
العجينة
فى العجان يوضع الطحين والملح والسكر والخميرة الفورية وبودرة الثوم والزعتر الطازج المفروم ويقلب
تضاف الماء للخليط بالتدريج متعجن حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة القوام
ثم تغطى بمكان دافئ وتترك حتى تخمر
بعد أن تخمر تقطع كرات متساوية الحجم وتفرد على سطح مرشوش بالطحين
ثم تنقل للصينية وتدهن بصلصة البيتزا
توضع فى فرن مسخن مسبقاً لمدة 20 دقيقة ثم تخرج وتترك قليلاً
فى تلك الأثناء نضع فى مقلاة الزيت والزبدة والثوم ويقلب حتى يحمر
ثم يضاف الحبار وبلح البحر والقريدس والزعتر والروزمارى والبصل الأخضر
يترك الخليط حتى ينضج لمدة حوالى 5 دقائق
ثم يفرد على وجه البيتزا
تغطى بالجبن وتوضع مرة أخرى بالفرن حتى تمام النضج
وتقدم ساخنة