دشين البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين .. الثلاثاء

الرياض : البلاد

يرعى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بعد غد الثلاثاء ، حفل تدشين النسخة العاشرة من البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين ، وذلك في مقر الوزارة بالرياض، بالشراكة بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ووزارة التعليم، والمركز الوطني للقياس.

وتم الكشف خلال الأعوام التسعة الماضية من مسيرة البرنامج عن أكثر من 110 آلاف موهوب وموهوبة في المملكة، من بينهم أكثر من 60 ألف حصلوا على رعاية مكثقة بمسارات مختلفة، كما تم ابتعاث 1000 طالب وطالبة إلى أفضل الجامعات العالمية.

وبلغ عدد المرشحين في البرنامج حتى الآن ما يزيد على 518 ألف طالب وطالبة، وعدد المختبرين أكثر من 353 ألفا، فيما وصل عدد من تم اختيارهم كموهوبين من خلال البرنامج نحو 118 ألف طالب وطالبة.

ويعتبر البرنامج البوابة الرئيسية التي تمكن من يجتازه من الدخول في برامج الموهوبين الإثرائية التي تقدمها موهبة، ووزارة التعليم، حيث يقدم الاختبار باللغتين العربية والانجليزية للطلاب والطالبات، من الصف الثالث الابتدائي حتى الأول الثانوي.

يذكر أن المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين انطلق عام 2011 في 32 إدارة تعليمية مناصفة بين البنين والبنات، وفي العام التالي 2012 تمت إضافة 13 إدارة تعليمية بنسبة زيادة بلغت أكثر من 40%، وفي عام 2013 تمت تغطية جميع الإدارات التعليمية على مستوى المملكة.