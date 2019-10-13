تعرف إلى جوني كلافات “صائد المواهب” في ريال مدريد

ألقت مجلة “فوت ميركاتو” الشهيرة الضوء على سبب النجاح الباهر لنادي ريال مدريد الإسباني في سياسة استقطاب المواهب في السنوات الأخيرة.

ونجح ريال مدريد في التعاقد مع حفنة من اللاعبين الواعدين، الذين يُنتظر أن يكونوا نواة المستقبل لمنتخبات بلادهم.

المجلة واسعة الانتشار أعزت سبب الطفرة في تحول ريال مدريد من جلب النجوم بمبالغ طائلة، إلى التعاقد مع المواهب الصغيرة إلى موظف في النادي يُدعى جوني كلافات، وهو مسئول عن التعاقدات الدولية.

إذ عمل جنبًا إلى جنب مع المدير العام، أنخيل سانشيز بداية من العام 2014 عندما وفد إلى النادي الملكي.

بيد أنه بدأ يتقلد مهامًا أكبر مع الوقت، فيعتبر في الوقت الحالي صاحب الفضل في انتداب معظم اللاعبين الشباب للفريق.

دوره بات قريبًا من المدير الرياضي، وهو الدور الذي اندثر بوجود الرئيس المتحكم في كل شيء، فلورينتو بيريز.

بفضل شبكة علاقاته القوية بوكلاء اللاعبين والكشّافين في جميع أنحاء أوروبا، بات كلافات على دراية بكل موهبة تسطع.

يدين ريال مدريد لجوني كثيرًا في جلب فينيسوس جونيور وإيدير ميليتاو ومارتن أوديجارد وماركو أسيسنيو وداني سيبايوس.

إضافة إلى ألفارو أودريوزولا وبراهيم دياز ورودريجو جويس والحارس أندري لونين وبعض لاعبي فريق الكاسيا.

وكما نجح كلافات في الفوز بخدمات هولاء الشبان الواعدين، فإنه فشل كذلك في التعاقد مع جابريل خيسيوس الذي انتقل إلى مانشستر سيتي، الحال نفسه بالنسبة لكيليان مبابي.