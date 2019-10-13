الأولى

الجبير يلتقي عدداً من الصحفيين في أبرز وسائل الإعلام الروسية

صحيفة البلادaccess_time14 / صفر / 1441 هـ      13 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، عددًا من الإعلامين وممثلي أبرز وسائل الإعلام الروسية المقروءة والمرئية، وذلك على هامش تغطيتهم للزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إلى المملكة.

واستعرض معاليه خلال اللقاء تطور وأهمية ومتانة العلاقات السعودية الروسية، مشيراً إلى مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وفي ختام اللقاء أجاب معاليه على أسئلة الصحفيين حول عدد من الموضوعات المهمة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *