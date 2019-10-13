الجبير يلتقي عدداً من الصحفيين في أبرز وسائل الإعلام الروسية

الرياض : واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، عددًا من الإعلامين وممثلي أبرز وسائل الإعلام الروسية المقروءة والمرئية، وذلك على هامش تغطيتهم للزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إلى المملكة.

واستعرض معاليه خلال اللقاء تطور وأهمية ومتانة العلاقات السعودية الروسية، مشيراً إلى مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وفي ختام اللقاء أجاب معاليه على أسئلة الصحفيين حول عدد من الموضوعات المهمة.