الأسباب والعلاج والأعراض.. كل ما تريد معرفته عن تسوس الأسنان!

تسوس الأسنان، أو التجاويف التي تعاني ضررا في السطح الصلب لأسنانك وتتحول إلى فتحات أو فتحات صغيرة.

التسوس له أسباب كثيرة بينها البكتيريا الموجودة في فمك والوجبات الخفيفة المتكررة واحتساء المشروبات السكرية وعدم تنظيف أسنانك جيدًا.

ووفق موقعي “أورال هيلث”، و”مايو كلينك”، يمكن تلخيص ما يتعلق بتسوس الأسنان في التقرير التالي:

أعراض تسوس الأسنان

علامات وأعراض الإصابة، تتباين بحسب حجمها وموقعها.

عندما يكون التجويف قد بدأ للتو، فقد لا تظهر لك أي أعراض على الإطلاق.

كلما زاد التسوس، فقد يتسبب ذلك في ظهور علامات وأعراض مثل:

وجع الأسنان، ألم أو عفوي تلقائي يحدث دون أي سبب واضح.

حساسية الأسنان، وتكون خفيفة إلى ألم حاد عند تناول أو شرب شيء حلو، حار أو بارد.

ثقوب أو حفر واضحة في أسنانك.

اللون البني، أسود أو أبيض على أي سطح من الأسنان.

ألم عند العض.

القيح: أحد أعراض تجويف الأسنان الأكثر وضوحًا.

أسباب التسوس

نستعرض لك كيفية تطور تلك الإصابة:

البلاك

وهي عبارة عن لوحة على الأسنان مثل الفيلم اللاصق، يحدث بسبب تناول الكثير من السكريات والنشويات وعدم تنظيف أسنانك جيدًا.

عندما لا يتم تنظيف السكريات والنشويات من أسنانك، تبدأ البكتيريا بسرعة في التغذية عليها وتشكيل البلاك.

يمكن أن يتصلب البلاك الذي يبقى على أسنانك أسفل أو فوق خط اللثة، مكونا الجير وهو ما يجعل إزالة البلاك أكثر صعوبة ويخلق درعًا للبكتيريا.

هجمات البلاك

الأحماض في البلاك تزيل المعادن الموجودة في الأسنان، هذا التآكل يسبب فتحات صغيرة أو ثقوب في المينا – المرحلة الأولى من التجاويف. بمجرد أن تتآكل مناطق المينا، يمكن أن تصل البكتيريا والحمض إلى الطبقة التالية من أسنانك، والتي تسمى العاج.

هذه الطبقة أكثر ليونة من المينا وأقل مقاومة للحامض.

يستمر التسوس

مع تطور تسوس الأسنان، تواصل البكتيريا والأحماض مسيرتها عبر أسنانك، متجهة إلى جانب مادة الأسنان الداخلية (اللب) التي تحتوي على الأعصاب والأوعية الدموية. يصبح اللب منتفخ ومهيج من البكتيريا. لأنه لا يوجد مكان لتوسيع التورم داخل السن، فإن العصب يصبح مضغوطًا، مما يسبب الألم. يمكن أن تمتد عدم الراحة حتى خارج جذر السن حتى العظام.

علاج التسوس

حتى أكثر متعصبي النظافة صحةً من المرجح أن يصابوا بواحد على الأقل أو اثنين من التسوس على مدار حياتهم، حتى أنه من المرجح أن يصاب طبيب الأسنان بتجويف في وقت ما.

لذا، على الرغم من أن منع تلك الإصابة ممكنا، فلا تقلق كثيرًا إذا تم تشخيصك تسوس الأسنان.

العلاج يكمن في العثور عليه في وقت مبكر وعلاجه بسرعة.

الشكل الأساسي لمعالج التجويف هو الحشو، وعندها يتم حفر الجزء المتحلل من السن واستبداله بحشوة قوية مصنوعة إما من الراتنجات المركبة أو البورسلين أو الفضة أو الذهب أو الملغم.

يشمل علاج تجاويف الأسنان تقنيات متقدمة مثل التيجان وقنوات الجذر.

الحشوات ستمنع التجويف من النمو، لذلك إذا كنت تعاني من أي علامات تسوس الأسنان أو تجويف الأسنان، فمن المهم للغاية رؤية طبيب أسنان فورًا لتلقي العلاج.