إطلاق مسرعة أعمال لدعم تطوير الألعاب الإلكترونية

البلاد : واس

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم ، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للترفيه، لإطلاق مسرعة أعمال لدعم تطوير الألعاب الإلكترونية محلياً وبناء الكوادر البشرية العاملة في مجال الترفيه الرقمي، إضافة إلى إنشاء مركز مشترك للابتكار الرقمي.

ووقع المذكرة كل من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين، وذلك على هامش مؤتمر صناعة الترفيه المقامة فعالياته بالعاصمة الرياض.

ويأتي توقيع الاتفاقية ليمثل التزام الجانبين في توطين صناعة الترفيه الرقمي، ودعم الشركات الناشئة في هذا لمجال، وتعزيز المحتوى المحلي في الوقت الذي حققت فيه الألعاب الالكترونية إيرادات من السوق السعودي تقدر بـ 2مليار و 800 مليون ريال في العام 2018.

وستعمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال المذكرة على تأهيل وتدريب كوادر وطنية في عدد من المجالات تشمل تصميم وبرمجة الألعاب الإلكترونية وريادة الأعمال، وتسريع أعمال المشاريع الرقمية ، إلى جانب الإرشاد التقني وتطوير الأعمال والحلول التمويلية للمشاريع المتأهلة، كما اتفق الطرفان على بحث سبل التعاون فيما بينهما في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات والترفيه خاصةً فيما يتعلق بالمساهمة في إنشاء مركز مشترك للابتكار الرقمي يستهدف تمكين رواد الأعمال من التقنيات الناشئة في مجال الترفيه الرقمي.

كما تضمنت الاتفاقية التعاون في مجالات البحث والتطوير في التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وأنترنت الأشياء، والروبوتات، والحوسبة السحابية، والبلوك تشين وغيرها، التي تستهدف تطوير حلول رقمية جديدة في قطاع الترفيه.