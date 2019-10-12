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1300 حالة إصابة رئوية حادة في أمريكا بسبب السجائر الإلكترونية

نرمين عباسaccess_time13 / صفر / 1441 هـ      12 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : نرمين عباس

قال مسؤولون في وزارة الصحة الأمريكية إن عدد الذين أصيبوا بإصابات رئوية حادة مرتبطة بالسجائر الإلكترونية يستمر في الارتفاع.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، قال الباحثون أنه حتى الثامن من أكتوبر 2019

تم الإبلاغ عن 1299 حالة إصابة مؤكدة ومحتملة للإصابة بالرئة مرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية أو الأبخرة، وقد أبلغت 49 ولاية ومقاطعة كولومبيا وجزر فيرجن الأمريكية عن الإصابات

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC” في بيان، أن هذا يزيد عن 1080 حالة أبلغت عنها الوكالة قبل أسبوع، كما أن عدد الحالات الشديدة التي توفي بسببها المرضى آخذ في الارتفاع: تم الإبلاغ عن 26 حالة وفاة في 21 ولاية ، ارتفاعًا من 18 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها قبل أسبوع

وأضاف الباحثون أن المنتجات التي تحتوي على رباعي هيدروكانابينول (THC) يمكن أن تكون الدافع الرئيسي وراء الأمراض

نرمين عباس

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