وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC” في بيان، أن هذا يزيد عن 1080 حالة أبلغت عنها الوكالة قبل أسبوع، كما أن عدد الحالات الشديدة التي توفي بسببها المرضى آخذ في الارتفاع: تم الإبلاغ عن 26 حالة وفاة في 21 ولاية ، ارتفاعًا من 18 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها قبل أسبوع