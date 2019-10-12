وفاة أول إنسان مشى في الفضاء

البلاد : وكالات

توفي رائد الفضاء السوفييتي أليكسي ليونوف عن عمر ناهز 86 عاماً.

وحقق ليونوف إنجازاً تاريخياً عندما أصبح أول إنسان يمشي في الفضاء.

وكان ليونوف قائد أول بعثة فضائية مشتركة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة

ولد ليونوف في الـ 30 من مايو عام 1934، فى قرية ليستفيانكا فى الاتحاد السوفييتي

وكان من أوائل الذين انضموا إلى صفوف القوات الجوية السوفييتية عام 1953.

وعام 1959 اختير ليعمل مدربا لرواد الفضاء فى الاتحاد السوفييتي، وأوكلت إليه العديد من المهام الفضائية، حيث عمل فى رحلة “فوسخود-2″، وكان قائدا لرحلة “سويوز-19” التى جرت فى يوليو 1975، وله العديد من البحوث العلمية المهمة فى مجال الفضاء.

ومن أبز الإنجازات التى سجلت لهذا الرجل المتميز، هو أنه كان أول رائد يخرج إلى الفضاء المفتوح يوم 18 مارس عام 1965 ، حيث قضى هناك 12 دقيقة و9 ثوان، ومنح على إثر هذا الإنجاز لقب بطل الاتحاد السوفييتي.