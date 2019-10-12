وزير الدفاع اليمني: المملكة أفشلت مساعي العبث الحوثي

عدن – واس

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، أن تضحيات المملكة إلى جانب القوات المسلحة في بلاده في مواجهة الأخطار المُحدقة، أفشلت المساعي الرامية للعبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأشاد المقدشي بالمواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية وما تقدمه من دعم لمساعدة بلاده في استعادة شعبها لدولته، التي انقلبت عليها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال ترؤسه في مدينة مأرب اجتماعًا موسعًا لرؤساء ومدراء هيئات ودوائر وزارة الدفاع اليمنية ضم عددًا من قيادات الهيئات والدوائر، ناقش خلاله وفقاً لوكالة “سبأ” آليات تفعيل العمل الإداري والتنظيمي لهيئات ودوائر الوزارة والتنسيق فيما بينها بما يسهم في إعادة بناء المؤسسات التابعة للجيش اليمني.

ولفت إلى أن التحام هيئات ودوائر وزارة الدفاع في مأرب للمرة الأولى يمثل إضافة نوعية في عملية إعادة بناء القوات المسلحة وتوحيد العمل الإداري وتعزيز كفاءتها في تنفيذ المهام على المستوى والميداني. وقال إن “مهمة الجيش هو الحفاظ على أمن البلاد بعيدًا عن الانتماءات الحزبية والمناطقية”. وحث على ضرورة الالتفاف تحت مظلة الشرعية والقضية اليمنية الجامعة والأهداف المنشودة لاستعادة وبناء الدولة وعودة المؤسسات الدستورية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني التي جلبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

من جهته، دعا وزير الإعلام معمر الأرياني، الشعب إلى تجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم تحت مظلة الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي لحسم معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب الذي قادته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وحذر الوزير الأرياني من المؤشرات الأخيرة التي أطلقتها الأمم المتحدة حول ارتفاع معدل الفقر في البلاد بسبب استمرار الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.



وقال الأرياني في تصريحات بثتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أمس، إن” تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدق ناقوس الخطر ويحذر من استمرار الأزمة في اليمن حتى 2022 جراء انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، والذي يهدّد بجعل سكانه الأكثر فقراً في العالم، حيث يعيش حاليًا 79 بالمائة تحت خط الفقر فيما لا يزال 3.3 ملايين نازح بحسب ‎الأمم المتحدة”. وأضاف أن ” هذه المؤشرات الخطيرة والواجب الوطني يحتم على اليمنيين تجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم تحت مظلة الشرعية الدستورية لحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب”.

ودعا وزير الإعلام للعمل على حسم المعركة مع المليشيا الحوثية وانقاذ الشعب اليمني من هذا المصير وانهاء الأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ عالميا كما تصنفها الأمم المتحدة. إلى ذلك، أصيب خمسة مدنيين جراء انفجار لغم أرضي خلفته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد، وفقاً لمصادر محلية، أكدت أن اللغم انفجر في عربة مدنية، أثناء مرورها في إحدى الطرق الفرعية بمنطقة الزبيريات غرب مديرية قعطبة.

وأوضحت المصادر أن الانفجار تسبب بإصابة خمسة مدنيين بينهم نساء وأطفال بجروح بليغة، حسبما ذكر موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وتعمدت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ، زرع الألغام والعبوات الناسفة في المزارع والطرقات العامة، التي كانت تسيطر عليها في خطوط المواجهات شمال وغرب المحافظة، وأسفرت عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين أغلبهم نساء وأطفال.