موقع تتبع السفن يفضح فبركة استهداف ناقلة إيرانية

الرياض – سامية الغريبي

في وقت روجت الخارجية الإيرانية لاستهداف إحدى ناقلات نفطها بصاروخ في البحر الأحمر، فضح موقع “تانكر تراكر” لتتبع السفن الرواية المفبركة التي تحدثت عن استهداف الناقلة الإيرانية. وقال الموقع إنه بالاستناد إلى كل المعلومات التي تم جمعها، ومنها صور التقطتها وكالة “ناسا” الفضائية، فإنه لم تتم مشاهدة أي دخان أو حريق أو تسرب نفطي، أو حتى عملية إنقاذ للناقلة، بل على العكس كانت الناقلة الإيرانية تسير بسرعة طبيعية.

وبعد أن فضح الموقع كذب إيران، اضطرت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط لتكذيب رواية الخارجية الإيرانية أمس (الجمعة)، مؤكدة أنه “لا صحة لنبأ إصابة الناقلة الإيرانية بصاروخ في البحر الأحمر”، فيما أوضح موقع “برس TV” الإيراني صوراً تؤكد عدم تعرض الناقلة “سابيتي” لأي أضرار. وقالت وكالة “إيرنا” إن الشركة الوطنية لناقلات النفط “فندت صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، والتي ادعت أن حادث ناقلة “سابيتي” في البحر الأحمر ناجم عن إصابتها بصاروخ. وأضافت الوكالة أنه و”بحسب آخر المستجدات فيما يخص هذا الحادث، فقد تم وقف تسرب النفط من السفينة، وأن جميع طاقمها بصحة جيدة، ووضعها مستقر حالياً”.

وكانت وكالة أنباء “إيسنا” ذكرت أن ناقلة النفط الإيرانية “سابيتي” تعرضت صباح أمس في البحر الأحمر إلى انفجارين أصابا قسمين من هذه السفينة. وذكرت “إيسنا” أن انفجاراً وقع في الناقلة، ونقلت عن مصادر – لم تنشر أسماءها – القولَ إن الانفجار في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط أدى لاندلاع حريق على متنها.

إلا أن وكالة الأنباء الإيرانية قالت فيما بعد إن الانفجار في ناقلة النفط “سابيتي” في البحر الأحمر لم ينجم عنه حريق. وأضافت “إيسنا” أن الانفجار أسفر عن أضرار بالغة بالناقلة وتسرب نفطي في البحر الأحمر، وذكرت أن الانفجار أدى إلى تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية في الناقلة. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طاقم ناقلة النفط الإيرانية قام بالسيطرة على الحريق، الذي نشب فيها ولا توجد إصابات بين أفراد الطاقم، كما قامت بالسيطرة على التسريب النفطي.