ماكرون وترمب يبحثان هاتفياً وقف الهجوم التركي في سوريا

باريس : واس

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وقف الهجوم التركي في سوريا في أسرع وقت.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها اليوم “إن ماكرون أكد خلال الاتصال على ضرورة منع عودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة قبل كل شيء، ودعم الذين قاتلوا على الأرض إلى جانبنا ضد الإرهابيين وحماية السكان المدنيين”.

وأضاف البيان “أن رئيس الدولة الفرنسي ذكر بضرورة وقف الهجوم التركي في أسرع وقت، مؤكدًا أن فرنسا والولايات المتحدة اللتين تتقاسمان قلقًا مشتركًا، ستبقيان على تنسيق وثيق في الأيام المقبلة”.