ريال مدريد مُهدد بفقدان نجم الفريق “لمدة شهر”!

سيكون ريال مدريد مهددًا بفقدان خدمات مهاجمه الشاب، رودريجو جويس، لمدة تصل إلى شهر في مطلع العام المقبل.

بحسب ما أوردته يومية “آس” الإسبانية، فإن اللاعب البرازيلي سيشارك رفقة منتخب بلاده لأقل من 23 عامًا في تصفيات أولمبياد طوكيو 2020.

وسيخوض المنتخب البرازيلي -لتلك الفئة العمرية- التصفيات النهائية بدءًا من يوم 15 من يناير القادم في كولومبيا.

ومن المفترض أن ينضم جويس لقائمة السيليساو التي انتصرت على فنزويلا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الأخيرة.

وسيكون النادي الملكي في خضم مواجهات هامة من منتصف يناير إلى منتصف فبراير (فترة غياب رودريجو) في مسابقة الدوري.

أبرز تلك المباريات، الديربي ضد أتليتكو مدريد، خيتافي وبلد الوليد وإشبيلية وأوساسونا.

إضافة إلى مباراتي السوبر الإسباني يومي 8 و 12 يناير، ومباراة الدور الأول من كأس ملك إسبانيا يوم 11 يناير.

بيد أن إدارة ريال مدريد من حقها رفض إرسال اللاعب الشاب إلى منتخب بلاده، إذ لن تدرج المباريات ضمن قائمة الفيفا.

وسيكون على مسئولو النادي العاصمي التوصل إلى حل مع إدارة المنتخب البرازيلي للوصول إلى حل ودي.